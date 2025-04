Nico Gonzalez a Sky Tudor mi dà fiducia stasera è troppo importante vincere Se puntiamo al terzo posto Rispondo così

Nico Gonzalez ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Juve Lecce: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.CLASSIFICA – «Se vinciamo siamo lì, è troppo importante vincere ma sarà dura. Dobbiamo lasciare tutto in campo».COS'E' CAMBIATO CON Tudor – «Provo sempre a dare tutto per questa maglia e i miei compagni, secondo me dovevo prendere un po' di fiducia. La presenza della famiglia mi fa essere più felice». RUOLO – «Tutti sappiamo che a destra mi trovo meglio, Tudor mi dà fiducia e io do tutto. Si può ambire a qualcosa di più del quarto posto? Certo, siamo la Juventus e vogliamo sempre di più».

