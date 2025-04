Morta la 12enne ferita nello scontro tra due auto nel Bolognese

Morta oggi all’Ospedale Maggiore di Bologna, dove lottava da ore in rianimazione. I medici hanno provato tutto. Il suo cuore si è fermato nel pomeriggio.Leggi anche: Torino, a fuoco il giaciglio di un senzatetto: “Hanno tentato di bruciarmi vivo”Lo schianto a CrespellanoL’incidente è avvenuto ieri pomeriggio sulla Bazzanese, a Crespellano, nel cuore del Bolognese. Due auto si sono scontrate frontalmente. Un boato, poi le sirene, il caos. A bordo della Hyundai c’erano Melissa, suo padre e il fratellino più piccolo. Nell’altra auto, una Nissan, viaggiavano Ileana Gaspari, 70 anni, il marito e la nipotina di 11 anni.Una tragedia familiareIleana è Morta sul colpo. Melissa ha resistito per un giorno intero. Thesocialpost.it - Morta la 12enne ferita nello scontro tra due auto nel Bolognese Leggi su Thesocialpost.it Un’altra croce sulla strada. Una notizia che spezza il fiato. Melissa Cavallari, 12 anni, non ce l’ha fatta. Èoggi all’Ospedale Maggiore di Bologna, dove lottava da ore in rianimazione. I medici hanno provato tutto. Il suo cuore si è fermato nel pomeriggio.Leggi anche: Torino, a fuoco il giaciglio di un senzatetto: “Hanno tentato di bruciarmi vivo”Lo schianto a CrespellanoL’incidente è avvenuto ieri pomeriggio sulla Bazzanese, a Crespellano, nel cuore del. Duesi sono scontrate frontalmente. Un boato, poi le sirene, il caos. A bordo della Hyundai c’erano Melissa, suo padre e il fratellino più piccolo. Nell’altra, una Nissan, viaggiavano Ileana Gaspari, 70 anni, il marito e la nipotina di 11 anni.Una tragedia familiareIleana èsul colpo. Melissa ha resistito per un giorno intero.

Morta 12enne ferita nello scontro fra due auto nel Bolognese - Si aggrava il bilancio dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla Bazzanese, a Crespellano, nel Bolognese. Oggi è morta la ragazzina di 12 anni che era tra i 5 feriti nello schianto frontale.

Bologna: morta la 12enne ferita ieri in un incidente, grave il fratello. L'auto guidata dal padre - La bambina era rimasta gravemente ferita nel terribile incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in via Risorgimento, all'incrocio con via Mario Alicata

Incidente sulla Bazzanese, è morta anche la ragazzina di 12 anni - BOLOGNA – Non ce l'ha fatta la piccola Melissa Cavallari di Zola Predosa, la ragazzina di 12 anni rimasta gravemente ferita nel violentissimo scontro di venerdì pomeriggio.