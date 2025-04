Nessuna verità la storia vera dietro il film con Leonardo DiCaprio

Nessuna verità: la storia vera dietro il film con Leonardo DiCaprio

Nessuna verità di Ridley Scott è un film di spionaggio che segue Roger Ferris, un ufficiale della CIA in Iraq, impegnato a catturare il leader terrorista Al-Saleem. Guidato dal suo superiore Ed Hoffman e aiutato dal capo dell'intelligence giordana Hani Salaam, Ferris cerca di rintracciare e catturare Al-Saleem, affrontando vari contrattempi durante le operazioni. Man mano che il film thriller procede, la narrazione apre una porta sulle operazioni cruente dei funzionari dell'intelligence contro i feroci gruppi terroristici del XXI secolo, facendo sorgere la curiosità di sapere se le spedizioni di Ferris sono basate su vicende reali o meno.

Nessuna verità è basato su una storia vera?

La risposta è che no, Nessuna verità non è basato su una storia vera.

Biancaneve è ispirata a una storia vera? Ecco la verità sulla fiaba dei fratelli Grimm

La fiaba di Biancaneve è una delle più celebri al mondo, resa immortale dai fratelli Grimm nel 1812 e, successivamente, dal primo lungometraggio della Disney. Ma è possibile che questa storia tragga ...

