Palermo Vincenza Lombardo morta investita da un’auto mentre attraversava la strada con i nipotini

Palermo. Vincenza Lombardo, 65 anni, ha perso la vita dopo essere stata investita da un’automobile mentre stava attraversando la strada con i suoi due nipotini, di 3 e 2 anni. L’incidente è avvenuto in via Portella della Ginestra, nel cuore del capoluogo siciliano. Uno dei bambini è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale dei bambini.La conducente del veicolo, una giovane donna di 24 anni, avrebbe perso il controllo del mezzo. Nonostante i soccorsi immediati, Vincenza Lombardo è deceduta all’ospedale Civico. Laprimapagina.it - Palermo. Vincenza Lombardo morta investita da un’auto mentre attraversava la strada con i nipotini Leggi su Laprimapagina.it Una tragedia ha colpito, 65 anni, ha perso la vita dopo essere statadamobilestava attraversando lacon i suoi due, di 3 e 2 anni. L’incidente è avvenuto in via Portella della Ginestra, nel cuore del capoluogo siciliano. Uno dei bambini è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale dei bambini.La conducente del veicolo, una giovane donna di 24 anni, avrebbe perso il controllo del mezzo. Nonostante i soccorsi immediati,è deceduta all’ospedale Civico.

