Lanazione.it - Meyer, tornano i corsi di prevenzione e sicurezza per i genitori

Firenze, 10 gennaio 2025 – Cosa fare se il bambino ingerisce una pila? Come si medica un’ustione? Come si fa la manovra anti-soffocamento su un bimbo piccolissimo? Questi, insieme a molti altri, sono alcuni dei temi trattati durante ognuno deidiorganizzati dal, grazie al sostegno della Fondazione, che anche per il 2025a cadenza mensile. I temi. AlHealth Campus ogni mese un incontro di due ore che, sotto la guida degli esperti del Trauma Center, affronta in un’unica sessione tanti temi cruciali per ladei piccoli. Martedì prossimo, 14 gennaio, il primo incontro dell’annoCondotti sotto la guida del dottor Francesco Silenzi, responsabile del Trauma Center dele con l’ausilio del suo staff infermieristico, questisono pensati in particolare per futuri e neo-e affrontano, in un’unica sessione di due ore, tanti argomenti diversi: lain auto, in casa e negli ambienti esterni; ladelle cadute, del soffocamento, dell’annegamento e dei morsi di animale e le nozioni di primo soccorso fondamentali per la gestione di incidenti e traumi.