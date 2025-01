Quotidiano.net - Marcegaglia Steel e Manni Group: joint venture da 500 milioni di euro nei pannelli coibentati

Si è chiusa stamattina - dopo il via libera della Commissionepea, arrivato lo scorso novembre - l'operazione ditra, siglata nel luglio dello scorso anno. La nuova realtà, che concentrerà la propria attività nei settori deie deiper portoni sezionali - evidenzia una nota -, sarà protagonista sul mercato italiano e diventerà il secondo produttore dia livellopeo, con un portafoglio clienti esteso a oltre 70 Paesi in tutto il mondo. Laavrà un fatturato aggregato di circa 500die potrà contare su un totale di quasi 700 dipendenti. L'accordo "prevede, da un lato, il conferimento da parte didelle attività produttive italiane, controllate daBuildtech, e delle attività produttive polacche, controllate daPoland, in Isopan Spa; dall'altro, l'acquisto da parte didi un numero di azioni tale da salire al 50% del capitale di Isopan Spa; analoga quota (50%) verrà detenuta da