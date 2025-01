Thesocialpost.it - Maati Moubakir ucciso a 17 anni, tre giovani arrestati per il suo omicidio: hanno tra i 18 e i 22 anni

Tresono staticon l’accusa diper la morte del 17enne, avvenuta il 29 dicembre a Campi Bisenzio, Firenze. I carabinierinotificato ai sospettati un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Gli, tutti di età compresa tra i 18 e i 22, sono stati trasferiti al carcere di Sollicciano.Gli indagati per il delitto erano inizialmente sei, tra cui cinquedi seconda generazione e un ragazzo italiano. Quest’ultimo, un 18enne di Campi Bisenzio, è considerato colui che ha inferto le coltellate mortali a, mentre gli altri cinque lo avrebbero inseguito armati di mazze, caschi e coltelli.Secondo le ricostruzioni della procura di Firenze, il giovaneè stato braccato per le strade di Campi Bisenzio. Durante la fuga, è stato percosso con calci, colpito con un casco da motociclista e raggiunto da coltellate alla schiena.