Los Angeles coprifuoco notturno per impedire i saccheggi Biden attacca Trump | Molti demagoghi si approfittano degli incendi

Continua a salire il bilancio dei morti (dieci accertati) e dei danni (fino a 150 miliardi di dollari, secondo le stime di AccuWeather) dei devastantiche hanno colpito l’area di Los, in California. Le stime delle autorità locali parlano di oltre 10mila case distrutte e 14mila ettari andati in fumo: da Malibu a Santa Monica, da Altadena a Calabasas, passando per la San Fernando Valley. Circa 153mila residenti della contea di Losrestano sotto ordine di evacuazione, leggermente in calo rispetto ai 180mila di ieri, mentre altri 166mila sono stati avvertiti di tenersi pronto a lasciare la propria casa in qualsiasi momento. Sono oltre 57mila, secondo quanto riferito dallo sceriffo Robert Luna, le strutture minacciate dalle fiamme.Ilanti-Nel frattempo, è stato imposto unnelle zone soggette a ordine di evacuazione.