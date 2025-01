Donnaup.it - Lidl per Natale 2022 regala tantissimi prodotti, a meno di 1 euro. Fatene scorta!

Leggi su Donnaup.it

Non c’è che dire,perdimostra ancora una volta la sua generosità nei confronti dei suoi clienti!costano appena 0,99 centesimi, molti sono a lunga scadenza. Potete acquistarli ora e consumarli più in là nel tempo., in questo periodo buio e difficile è impossibile fare previsioni attendibili per una ripresa economica a livello globale. Meglio approfittarne quando l’offerta si fa così allettante.Oppure, pensate al, sono giornate di festa, di accoglienza per ospiti attesi e non, di serenità e di pace. Poter contare su una dispensa ben fornita, vi rallegrerà e riuscirete così a vivere con gioia ogni incontro, certe di poter offrire a parenti e amici snack o dolcetti sfiziosi per intrattenerli.Quanto calore si respira in questi giorni lieti! Ma non avete molto tempo, le promozioni sono valide solo fino a domenica 11 dicembre!per, adi 1