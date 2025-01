Ilrestodelcarlino.it - Lamborghini, un 2024 da record. Massimo storico di auto prodotte

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

SANT’AGATA BOLOGNESE (Bologna)Ildella casa del Toro è datato: è quello che si è appena chiuso, infatti, l’anno della miglior performance produttiva di sempre. La casa di Sant’Agata Bolognese ha consegnato 10.687 vetture, il 6% in più rispetto al 2023. "Ilè stato un anno di crescita continua permobili, in linea con il trend positivo degli ultimi anni, un risultato che testimonia il legame sempre più forte con i nostri clienti e l’interesse crescente delle nuove generazioni verso il brand. In un periodo di trasformazione, abbiamo introdotto modelli che hanno ricevuto un consenso straordinario, confermando il nostro impegno verso l’eccellenza e lo sviluppo sostenibile", rimarca Stephan Winkelmann, presidente e ad dimobili. "I risultati ottenuti evidenziano il successo nel bilanciamento strategico tra domanda e offerta e di un portafoglio ordini ben calibrato, rafforzando la desiderabilità del marchio e il valore residuo dei nostri prodotti".