Iss, aumentano i casi di influenza nella prima settimana del 2025

Tempo di lettura: 2 minutidel(30 dicembre – 5 gennaio), idi sindrome simille dopo una lieve flessione dovuta alla chiusura delle scuole per le festività. Il livello d’incidenza è pari a 11,3per mille assistiti (9,9precedente). Lo evidenzia l’ultimo bollettino della sorveglianza epidemiologica RespiVirNet, coordinata dall’Istituto superiore di sanità (Iss) in collaborazione con il ministero della Salute.L’incidenza, pur essendo in aumento, si attesta però ad un livello decisamente inferiore a quello registratoscorsa stagione in cui la curva cominciava la sua discesa.del, istimati di sindrome simille, rapportati all’intera popolazione italiana, sono circa 667.000, per un totale di circa 5.