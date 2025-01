Ilfattoquotidiano.it - Incidenti sul lavoro, operaio travolto in un cantiere sull’A4. Morto un lavoratore della Frigocaserta: dieci giorni fa un’altra vittima

Altri due morti sul, nel giorno in cui l’Inail aggiorna i dati sulle denunce e fa sapere che nei primi 11 mesi del 2024 sono state 1000 le morti bianche.Unche stava lavorando in unautostradale dell’A14, in provincia di Forlì-Cesena, èa seguito dello scontro tra due camion, tra i caselli di Cesena e Valle del Rubicone. Un mezzo pesante, fuori controllo, ha invaso ilcorrettamente installato e segnalato, urtando i tre mezzi presenti nell’area dei lavori condotti da un’impresa appaltatrice. L’addetto è stato colpito dalla macchina speciale travolta dal mezzo pesante. Portato in ospedale in codice rosso, non ce l’ha fatta. Sono intervenuti soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattugliePolizia Stradale e il personaleDirezione terzo tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.