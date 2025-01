Quifinanza.it - Gli incendi in California costeranno oltre 20 miliardi alle assicurazioni

In questi giorni stiamo osservando le immagini infernali deglia Los Angeles. Tra le molte conseguenze drammatiche, mentre la conta dei morti è già arrivata a 10 e gli sfollati hanno superato i 180mila, lo scenario è quello di una terra arsa, con 117 chilometri quadrati di terreno bruciato e10.000 edifici distrutti o a rischio.Lo Stato inizia a fare i conti sulle perdite economiche, stimate tra i 52 e i 57di dollari. Di questi circa 40sono relativiabitazioni e agli edifici, di cui una parte (intorno ai 20) sarà ripagata tramite le. Le compagnie assicurative, che per posizionamento geografico conoscono i rischi e sono preparate, stanno freneticamente cercando di stimare i potenziali costi assicurativi e riassicurativi derivanti dall’evento ancora in corso.