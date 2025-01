Ilgiorno.it - Getta acido sulla ex e la accoltella, poi la minaccia in Tribunale: “Non sei morta, ma ti ucciderò”

Leggi su Ilgiorno.it

ERBA – Per l’ennesima volta, lo ha dovuto vedere e subire la sua rabbia. Le minacce di ucciderla, così feroci da farsi cacciare dall’aula dove si stava concludendo il suo processo. La prima sentenza, 11 anni di reclusione, letta a carico di Said Cherrah, ventiseienne di Broni, che in poco più di un anno ha collezionato una quantità di imputazioni per reati commessi nei confronti della sua ex compagna, una ragazza di un anno più giovane, residente a Erba. Ieri davanti ai giudici delCollegiale di Como, è arrivato per rispondere di stalking, una serie di atti persecutori l’estate del 2023, per i quali era stato raggiunto quella stessa estate da una misura cautelare. Gli erano poi stati concessi i domiciliari a Broni per un mese, trasformati successivamente in obbligo di dimora con divieto di avvicinamento e di comunicazione con la ex compagna e i suoi familiari, divieti ripetutamente violati.