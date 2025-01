Ilgiorno.it - Eccesso colposo di legittima difesa: cos’è e quando si applica. I casi più noti

Leggi su Ilgiorno.it

Bovisio Masciago, 10 gennaio 2025 – Stella Boggio, omicida rea confessa del compagno Marco Magagna, è stata scarcerata perché il gip ha riconosciuto come valida la tesi dell’diproposto dal suo avvocato. La stessa accusa rivolta al carabiniere Luciano Masini, il militare che la sera di Capodanno, nel Riminese, ha ucciso un giovane egiziano che aveva appena accoltellato quattro persone.ben diversi e, evidentemente, accoglienze del tutto differenti da parte degli indagati in questione allazia di dover affrontare un addebito tale. Mal’di? Esi? Vediamo, codice penale alla mano, in cosa consiste questa fattispecie di accusa.l’diSi parla didil’indagato ha una reazione diesagerata: viene meno il requisito della proporzionalità trae offesa per colpa intesa come errore inescusabile, per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo ed i mezzi di salvezza.