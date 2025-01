Dalla regione Lazio il finanziamento per completare l’Anfiteatro a Sezze

Leggi su Dayitalianews.com

Con la delibera n. 1189 del 30 dicembre 2024, laha destinato 2 milioni di euro al completamento del Teatro Sacro di, nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). Una notizia accolta con grande soddisfazione dal sindaco di, Lidano Lucidi, che ha sottolineato l’importanza di questo risultato per la città.Un traguardo frutto di impegno e collaborazioneIl primo cittadino ha spiegato come, dopo la sentenza di condanna notificata all’ente comunale tre anni fa, la sua amministrazione si sia mossa con determinazione per evitare dissesto finanziario e salvare una struttura ritenuta ormai irrecuperabile:«Abbiamo lavorato in silenzio, con un’idea chiara e senza improvvisazioni. Questo traguardo dimostra che la collaborazione tra enti, al di là delle appartenenze politiche, può portare a risultati straordinari, mettendo al centro l’interesse della comunità», ha dichiarato Lucidi.