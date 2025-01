Secoloditalia.it - Caso Daniels, Trump condannato ma non andrà in carcere: “Il popolo americano è la vera giuria”

Leggi su Secoloditalia.it

A meno di due settimane dall’inaugurazione del 20 gennaio, la vicenda giudiziaria che ha segnato l’ultimo anno di Donaldsi conclude con una sentenza destinata a lasciare il segno, ma che non contempla le sbarre. Il giudice Juan Merchan ha infatti emesso un verdetto di condanna per il presidente eletto nellegato ai pagamenti effettuati alla pornostar Stormy, senza tuttavia imporre pene detentive o pecuniarie. «I democratici radicali hanno perso un’altra patetica e antiamericana caccia alle streghe», tuona il tycoon su Truth. «La, il, ha parlato — decreta — rieleggendomi con un mandato schiacciante in una delle elezioni più importanti della storia».Giudicato colpevole, ma senza sconti di pena«Tra i poteri della presidenza degli Stati Uniti non c’è il potere di cancellare il verdetto di una», dichiara il giudice Merchan, chiudendo il processo con una «rilascio incondizionato».