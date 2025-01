Liberoquotidiano.it - Addio Lucio Presta? Il destino (amarissimo) di Paolo Bonolis: resta il più bravo, ma...

L'agenzia dicontinua a perdere pezzi.da novanta., infatti, è da ieri mattina un ex assistito del manager già titolare dell'agenzia ArcobalenoTre. Il conduttore di Avanti un altro ha rotto il sodalizio cona un anno esatto dall'altro clamoroso divorzio che vide protagonista l'ormai ex direttore artistico di Sanremo, Amadeus lasciare lo storico manager a un passo dal trasloco (finora non fortunatissimo) dalla Rai al Nove. POCHE PAROLE Solo che se allora la separazione rimase per mesi ad ardere come braci pronte a fare faville (mai scatenatesi), stavolta le scintille ci sono state eccome., infatti, non ha esitato a chiamare in causa una cattiva compagnia femminile dietro la quale si sarebbe perso il suo ex sodale. «Anche le persone perbene come te possono aver la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze», scrivevaal più formale messaggio pubblicato a social unificati poche ore prima dal conduttore che annunciava la fine del ultratrentennale sodalizio concosì: «Dopo trentacinque anni di intensa collaborazione si interrompe da oggi il rapporto professionale con la Arcobaleno Tre».