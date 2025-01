Ilrestodelcarlino.it - Acque Minerali, sopralluogo con Davide Celli

Il comitato ‘Amici del parco delle’, che da tempo si batte per riqualificare l’area finita troppo spesso in balia del degrado negli ultimi anni, ha incontrato nei giorni scorsi, disegnatore, attore, ma soprattutto attivista ecologista e consigliere metropolitano. Invitato direttamente per unnello storico polmone verde cittadino,ha visitato il parco ottocentesco assieme ad alcuni componenti del comitato. "Ilè stato utile per condividere problematiche e potenzialità del nostro polmone verde cittadino, al fine di mantenere vivo l’interesse e offrire alcuni interessanti spunti", spiegano gli Amici del parco delleal termine del summit. "Il parco ha grandi potenzialità – osserva da parte sua- e l’amministrazione dovrebbe investire più risorse in questa realtà, specialmente nella sua manutenzione, anche a diretto beneficio di tutti quei cittadini che intendono trascorrere qui alcune ore con la propria famiglia".