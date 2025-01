A Massa due giorni con il campionato regionale toscano under 14 di scherma

Leggi su Corrieretoscano.it

– La città disi prepara ad accogliere, per il secondo anno consecutivo, il– Gran Premio Giovanissimi 2025, una competizione dedicata ai talenti emergenti della. L’evento, in programma l’11 e 12 gennaio presso il palazzetto dello Sport di via degli Oliveti, vedrà protagonisti oltre 400 giovani atleti14 provenienti da tutta la Toscana, pronti a sfidarsi nelle discipline di fioretto, spada e sciabola.Organizzato dal Comitatodiin collaborazione con la Società Schermistica Malaspina, ilrappresenta un’occasione per celebrare i valori dello sport, tra competizione, divertimento e socializzazione. La manifestazione è aperta al pubblico ad ingresso libero e gratuito, invitando appassionati e curiosi a sostenere i giovani schermidori in un’atmosfera di entusiasmo e fair play.