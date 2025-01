Lanazione.it - A Massa Carrara il progetto contro gli stereotipi di genere

Leggi su Lanazione.it

, 10 gennaio 2025 - Il linguaggio del teatro ed il dialogo per sensibilizzare, in una dimensione intergenerazionale, giovani e persone adulte alla parità di. È iltriennale rivolto a più generazioni promosso dalla Provincia di, sostenuto dalla Regione nell’ambito del rifinanziamento della sua legge sulla Cittadinanza di(l.r. 16/2009). Si chiama 'Io sono io'- Next Generation e coinvolgerà ogni anno fino al 2026 circa 3mila studentesse e studenti e 750 adulti. Verrà realizzato in collaborazione con i Centri Antiviolenza, la Fondazione Toscana Spettacolo (Fts) e l'Istituto Valorizzazione Castelli. Ilè stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Ducale didall’assessora regionale all'Istruzione e alle pari opportunità Alessandra Nardini e dal presidente Gianni Lorenzetti.