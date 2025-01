Lapresse.it - Venezuela, arrestata la leader dell’opposizione Machado

Lain, Maria Corina, è stataa Caracas al termine della manifestazione di protesta alla vigilia dell’insediamento del presidente Nicolas Maduro. Lo riporta l’emittente Ntn24. Le manifestazioni, che si stanno svolgendo in gran parte del paese, hanno coinvolto anche ini in esilio. Il convoglio di, hanno spiegato i suoi collaboratori, è stato intercettato dalle forze di sicurezza mentre lasciava la zona orientale di Caracas, dove laaveva appena parlato a una folla di sostenitori. Non ci sono dettagli immediati sulla sua posizione e il governo di Maduro non ha ancora rilasciato dichiarazioni.era riapparsa in pubblico dopo mesi di clandestinità.“Chiediamo la liberazione immediata di Maria Corinana.