"Trofeo di Natale". Montelupo campione

Le recenti feste sono state assai dolci in casa Asp. Durante la sosta dei vari campionati, infatti, la società della città della ceramica si è tolta la bella soddisfazione di vincere con la squadra Under 16 il prestigioso "di" a Rovereto. Alla manifestazione hanno infatti partecipato sedici dei migliori club provenienti da tutta Italia e le classe 2009 dell’Asphanno sbaragliato la concorrenza vincendo tutte e otto le gare disputate. Nonostante vari acciacchi di stagione e piccoli infortuni, le giovani bianco-rosso-blu non si sono lasciate intimorire da nessuna delle avversarie che hanno affrontato, con tutte le atlete che hanno fatto la propria parte, giocando da vera squadra. Al cardiopalma la finale disputata al Pala-Rovereto contro l’Argentario Trento, vinta due set a zero ma dopo una seconda frazione estremamente combattuta.