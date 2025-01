Anteprima24.it - Trasporto scolastico per studenti con disabilità, aperti i termini per rimborso spese

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSi rende noto che sonoper la presentazione di istanze finalizzate alla concessione di un contributo, una tantum, per fruire del diritto dididestinato a famiglie dicon.L’avviso, con i relativi moduli allegati, è consultabile integralmente al seguente link. I beneficiari godranno di un contributo una tantum di 300 o 500 euro, in base alla certificazione diin possesso.Tra i requisiti di ammissione la residenza nel Comune di Benevento, l’iscrizione, anno ’24-25, alla scuola dell’Infanzia, primaria o secondaria di primo grado (anche avente sede fuori dal territorio cittadino), idonea documentazione diai sensi della legge 104/92 articolo 3, comma 3 o articolo comma 1, la non fruizione del servizio dicollettivo erogato direttamente dal Comune di Benevento, in corso di esecuzione.