Scuole lasciate al freddo e al gelo, penalizzate di più quelle del meridione

Un dato nazionale che non racconta tutto. In Italia, l’88,4% degli edifici scolastici statali dispone di un impianto di riscaldamento. Una percentuale che, a prima vista, rassicura. Ma dietro al dato nazionale si celano squilibri territoriali profondi. Nel Nord, regioni come Piemonte e Veneto superano il 95% di copertura, mentre in Calabria e Campania si scende sotto il 70%. Catanzaro, con il 65,8%, e Napoli, con il 55,4%, raccontano di un Paese che lascia indietro chi ha più bisogno.I dati non disponibili amplificano l’incertezza: in Campania, il 32,8% dellenon dichiara se dispone di impianti di riscaldamento, mentre in Calabria questa percentuale è del 28,1%. Non sapere equivale a ignorare, e ignorare significa trascurare.Una scuola fredda è una scuola iniqua Un’aula gelida non è solo scomoda.