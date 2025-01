Roma porta il computer a riparare ma il tecnico scopre 500 video hot con minori | arrestato

Leggi su Dayitalianews.com

Era certo che nessuno avrebbe mai scoperto il suo terribile segreto e avevato il suoin assistenza ma, la troppa sicurezza o la distrazione, hato un 60enne dipendente dell'Ama dritto in carcere, con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. La denuncia delLa denuncia alle forze dell'ordine è stata fatta proprio dalriparatore del pc, che, appena si era accorto di quel materiale (circa 500di bambine violentate da adulti) ha denunciato l'uomo alla polizia. Dopo la denuncia, si è appurato che il 60enne, a casa, aveva altri due hard disk con circa 2000 immagini dello stesso tenore. Per l'uomo è perciò scattato l'arresto in flagranza, previsto in casi – come questo – di detenzione di ingente materiale pedopornografico.