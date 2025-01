Unlimitednews.it - Rod Stewart compie 80 anni

ROMA (ITALPRESS) – E’ tra gli artisti rock di maggior successo di tutti i tempi, è stato insignito del titolo di Sir dalla regina Elisabetta II, ha il nome scritto sulla Hollywood Walk of Fame, è un acceso tifoso della squadra del Celtic e ha una grande passione per i trenini: è Rod, Rod the mod (cioè, il ribelle), il pluripremiato cantautore britco che80. Sir Roderick Davidè nato, infatti, il 10 gennaio 1945 a Londra, nel sobborgo di Highgate, ultimo figlio di una coppia scozzese.La prima passione di Rod è il calcio; l’ha ereditata dal padre e gioca anche benino ma non riesce a trasformare la passione in un mestiere e, dunque, lasciata la scuola, si cimenta in diversi lavori: stampatore serigrafico, fattorino, manovale e impiegato in un’impresa di pompe funebri.