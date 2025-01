Inter-news.it - Pure Buchanan insoddisfatto? Incontro con l’Inter! Ha proposte

Leggi su Inter-news.it

Non solo Frattesi, ma ancheha incontrato nelle scorse settimaneper parlare del proprio futuro. Il laterale canadese ha ricevuto avances da alcuni club.– In casa Inter si reclama spazio. E a farlo non è solo Davide Frattesi, corteggiato da principalmente da tre squadre, ma anche Tajon. Il laterale canadese, scrivono i colleghi di TSN (uno dei media canadesi più affidabili e importanti), ha avuto uncon la dirigenza delper parlare del proprio futuro. Il ragazzo, rientrato a novembre dopo il brutto infortunio rimediato in estate con la sua nazionale (rottura della tibia), reclama maggior spazio. In quasi un anno di Inter ha totalizzato complessivamente quindici presenze e solamente una dal primo minuto, quella in Coppa Italia contro l’Udinese lo scorso 19 dicembre.