Panorama.it - Perché più giovani uomini scelgono la Chiesa ortodossa?

Leggi su Panorama.it

Ma qualcuno ha più visto iinla domenica? Prima di rispondere, vale sempre la stessa regola. Vietato barare. È inutile andare a scervellarsi sulla Treccani alla voce “secolarizzazione” né tantomeno riprendere in mano quel vecchio manuale di sociologia sullo scaffale. La troppa polvere provocherebbe solamente attacchi di tosse. In realtà il rompicapo è di facile soluzione. Le nuove generazioni hanno riscoperto il sacro ma in modo totalmente differente rispetto al passato. Come riporta un interessante reportage del quotidiano britannico Telegraph, sempre più ragazzi si stanno riversando nei luoghi di culto. Ma ecco la novità. Sono quasi tutti, single e (maledettamente) attratti dalla; spesso voltano le spalle alla vecchia fede e iniziano un percorso di riconversione vero e proprio.