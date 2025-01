Inter-news.it - Oaktree, Inter rivoluzionata! Stadio e le due deleghe a Marotta – TS

ha sancito definitivamente la rivoluzione societaria in casa. Con Alessandro Antonello se ne va l’ultimo della “vecchia guardia”. Il temarimane cardine per la proprietà, mentre al presidente Beppesunon banali.RIDISEGNATA – In poco meno di otto mesi, il fondo americanoha compiuto la sua rivoluzione in casa, riordinando pero o quasi l’assetto societario di Viale della Liberazione. Alessandro Antonello dal primo di febbraio sarà un nuovo dirigente della Roma, dopo nove anni di onorato servizio all’come Ceo Corporate. Ora si occuperà delle stesse mansioni nel club giallorosso., salutando Antonello, dunque ha ridisegnato la societàista. Infatti, l’addio di Antonello si aggiunge a quello di Danovaro (responsabile del marketing), Pedinotti (capo della comunicazione) e Sacchi (capo del personale).