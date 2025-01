Liberoquotidiano.it - "Non sono io il problema per la democrazia": conferenza stampa al via, subito un 'siluro' dalla Meloni

A Palazzo Chigi va in scena ladi Giorgiadavanti ai giornalisti italiani. L'occasione per commentare la liberazione di Cecilia Sala, inviata di Foglio e Chora Media detenuta dal 19 dicembre in Iran e tornata a Roma nella giornata di ieri, ma anche di politica interna, estera e riforme. Non senza polemiche, fin dai primi minuti di confronto. Ore 11.15 -"Nonunper la libertà dellae per la" "Non ritengo di dovermi difendere dalle previsione di dover rappresentare un limite per la libertà dio la". Lo dice Giorgiarispodendo alle parole di Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti che come da tradizione ha aperto il confronto con un lungo intervento. "Questo governo non intende comprimere i diritti dellané il sostegno all'editoria.