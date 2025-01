Anteprima24.it - Molestie, minacce e offese nei confronti dei vicini di casa: nei guai due beneventani

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNella serata di ieri, a seguito di una tempestiva attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, il personale della Squadra Mobile di Benevento ha dato esecuzione all’ordinanza – emessa dal Giudice delle indagini preliminari su richiesta della locale Procura della Repubblica – di applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Benevento, neidi una donna e di un uomo gravemente indiziati del delitto di atti persecutori neidi una condomina dello stabile in cui abitavano e del figlio minore della stessa, nonché del delitto di lesioni personali commesse neidi quest’ultimo.In particolare, le indagini venivano avviate a seguito della querela sporta dalla persona offesa in ordine alle continueedrivolte alla propria persona e al figlio minore, affetto altresì da disabilità, ogni qual volta incontravano sia all’interno dello stabile in cui vivevano, sia sulla pubblica via gli odierni arrestati anche utilizzando espressioni dispregiative neidel minore.