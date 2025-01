Thesocialpost.it - Milano, minaccia di uccidersi in metropolitana: 14enne salvata dai carabinieri

Unaè statadaidopo aver chiamato il 112ndo di togliersi la vita in. La telefonata è avvenuta la mattina del 7 gennaio dalla stazione Garibaldi, dove la giovane si trovava. Il carabiniere della centrale operativa, mantenendo il contatto telefonico per 8 minuti, ha inviato immediatamente due pattuglie sul posto.Quando gli equipaggi del Nucleo Radiomobile disono arrivati, hanno individuato la ragazza ancora al telefono sulla banchina della, in direzione Abbiategrasso. I militari, avvicinandosi con calma, hanno parlato con lei, riuscendo a tranquillizzarla e a farle abbassare il livello di tensione emotiva.Dopo averla rassicurata e soccorsa, laè stata affidata alla famiglia, ponendo così fine a un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche.