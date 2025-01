Sport.quotidiano.net - Mercato Roma: il Sunderland fa sul serio per Enzo Le Fée, Prati tra le alternative?

9 gennaio 2025 - Non è facile per nessuno adattarsi al calcio italiano, non importa il tuo valore in patria, il tuo pedigree calcistico o anche la tua compatibilità con il modulo di chi ti allenerà. Il caso diLe Fée è l'ennesima conferma delle difficoltà per alcuni giocatori stranieri a incidere al loro arrivo in Italia, nonostante l'investimento importante fatto su di lui. Centrocampista classe 2000, in estate i giallorossi hanno investito circa 23 milioni di euro per strapparlo al Rennes e mettergli la maglia con la Lupa sopra al petto, ma fin qui le prestazioni sono state solo che deludenti. L'infortunio alla seconda partita di Serie A non ha certamente aiutato, ma al suo rientro ha faticato a trovare minuti sia con Juric prima, sia adesso con Ranieri, dove ancora non ha messo piede in campo.