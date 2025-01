Serieanews.com - Mercato di riparazione: 6 colpi che sarebbero perfetti per le nostre squadre

Ci siamo travestiti da ds e abbiamo provato a consigliare alledi Serie A 6che secondo noiper undavvero “di”Con questi 6 acquisti sarebbe undavvero di(Foto LaPresse/Ansa) – serieanews.comGennaio, quel mese magico (e nevrotico) per gli appassionati di calcio e i dirigenti sportivi. Ildiè un’occasione unica: un momento in cui leprovano a sistemare i loro guai o a fare il salto di qualità con un acquisto mirato.Alcuni club si sono già mossi, ma oggi non vogliamo parlare di trattative in corso. Ci piace sognare e immaginarediper risolvere i problemi delle, basandoci solo sulle loro necessità.Questi sei nomi non sono solo sogni: rappresentano soluzioni concrete perche vogliono crescere e risolvere i loro problemi.