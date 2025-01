Ilrestodelcarlino.it - Lupi nel fondovalle di Bologna, Fdi: “Cresce la paura, la Regione tuteli la popolazione”

, 9 gennaio 2025 – Sono tanti gli avvistamenti dinegli ultimi mesi, nel territorio bolognese lungo laSavena. L’ultimo proprio l’altro giorno a Pianoro, quando un gruppo di residenti di via della Torre ha fatto una macabra scoperta: a terra, in mezzo alla stradina che delimita le villette a schiera residenziali e la zona parcheggio, c’era un esemplare maschio di lupo morto. (DIRE), 9 gen. - Troppilungo laSavena, nel bolognese, in particolare nella zona di Pianoro: tanto da far registrare un "nte stato dinella". Per questo Fratelli d'Italia ha rivolto una interrogazione alla. L'iniziativa La presenza sempre più frequente deinel, secondo Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia inEmilia Romagna, fa registrare un "nte stato dinella".