È morto Ted Kotcheff il regista leggendario di Rambo Ha firmato la serie ‘Law & order’

Roma, 11 aprile 2025 – Ilcanadese Ted, che ha spaziato tra i generi per dirigere film di successo come ‘’ e ‘Fratelli nella notte’, ègiovedì 10 aprile all'età di 94 anni. La notizia della scomparsa è stata pubblicata oggi dal quotidiano canadese ‘The Globe and Mail’. Nato come William Theodoreil 7 aprile 1931 a Toronto, in Canada, esordì come autore radiofonico in patria, per poi trasferirsi in Gran Bretagna e iniziare la carriera dacon la commedia satirica "Tiara Tahiti" (1962), a cui seguì "Flagrante adulterio" (1965). Una volta tornato in Canada, dirige "Soldi ad ogni costo", pluripremiato film (fra cui con l'Orso d'Oro al Festival di Berlino), interpretato da un giovane Richard Dreyfuss. Il successo gli permette di girare "Non rubare. se non è strettamente necessario" (1975), commedia interpretata da Jane Fonda e George Segal, e il comico sportivo "I mastini del Dallas" (1979) con Nick Nolte.