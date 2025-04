Padovano e quello scherzo chiamato Juventus | l’ex attaccante rivive il suo approdo in bianconero raccontando un aneddoto esilarante!

JuventusNews24Padovano ha rivissuto gli attimi del suo approdo in bianconero, raccontando un aneddoto decisamente esilarante! Il retroscenaDurante 'Storie Nero su Bianco', evento organizzato da Juventibus questa sera al Circolo dei Lettori di Torino, Michele Padovano, autore del libro 'Tra la Champions e la libertà', ha rivelato un aneddoto molto esilarante sul suo approdo alla Juventus. Di seguito, riproponiamo le sue parole.CHIAMATA DELLA Juventus – «Era il periodo che tutti imitavano Moggi e gli ho attaccato il telefono pensando fosse uno scherzo. Per me è stata una gioia immensa, ero un giocatore che si accontentava ma quando sono arrivato alla Juventus mi sono adeguato vedendo questi mostri. Non mi sentivo inferiore a nessuno, mi facevo trovare pronto quando venivo chiamato in causa.

