Lazio-Como | formazioni orario e dove vederla

Roma 9 gennaio 2025 – Una settimana per smaltire il ritorno alle competizioni dopo Capodanno, sette giorni per analizzare eventuali errori al ritorno e farsi trovare pronti per la prima sfida della girone di ritorno. Il primo episodio di questa seconda parte di Serie A si terrà a Roma,allo stadio Olimpico, pochi giorni dopo il derby, tornerà in campo laospiterà il. Da una parte gli sconfitti della stracittadina romana, dall'altra una delle squadre ancora in attesa del proprio debutto nel 2025, a causa dell'impegno con una delle squadre impegnate in Supercoppa. Una sfida quanto mai incerta, nonostante sulla carta ci sia una netta favorita. Calcio d'inizio fissato per venerdì 10 gennaio alle 20.45. La parte della città scontenta, delusa e battuta nella stracittadina ha la sua chance di redimere subito l'onta subita e rimettersi in carreggiata.