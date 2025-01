Ilrestodelcarlino.it - Lasciato in strada dal Flixbus, autisti sospesi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 9 gennaio 2025 – “Siamo rammaricati per quanto accaduto al nostro passeggero Giuseppe De Nicolo, a cui rinnoviamo, come già fatto attraverso i canali dedicati, le nostre più sentite scuse. Comprendiamo il senso di smarrimento e di disagio arrecato dalle circostanze descritte e ci dispiace profondamente per quanto successo”. Così l’azienda di pullman, dopo la denuncia dello studente e lavoratore Giuseppe De Nicolo, che il 4 gennaio scorso è stato scaricato da un autista lungo la Porrettana, da solo e di notte, mentre viaggiava da Trento a Bari dopo il cambio a Bologna, annuncia la “sospensione dal servizio del personale di guida coinvolto da parte dell’azienda partner responsabile della tratta”. “Da sempre siamo impegnati a garantire a chi viaggia con noi la possibilità di raggiungere con facilità la propria destinazione nel rispetto dei diritti dei passeggeri – chiarisce la ditta –.