La Pistoiese vuole il pokerissimo. Cittadella e Progresso nel mirino

PISTOIACompletare iled arrivare alla sfida di Ravenna del 26 gennaio col vento in poppa. E’ questo l’obiettivo che ha messo nella, che ha iniziato il 2025 battendo in casa il Fiorenzuola e che domenica sarà ospite in Emilia-Romagna dellaVis Modena. La settimana seguente gli arancioni ospiteranno il, prima del big match sul campo della compagine ravennate che chiuderà il primo mese del nuovo anno. Il tecnico Alberto Villa ha sempre ribadito la necessità di pensare partita per partita, ma alla luce del calendario sulla carta morbido viene naturale pensare che laabbia le carte in regola per portare a casa sei punti nelle prossime due uscite e completare ildi vittorie consecutive, inaugurato il 15 dicembre scorso in quel di Corticella.