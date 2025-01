Isterico deve andare via | grana Vlahovic per la Juventus

Leggi su Sportface.it

L’attaccante serbo è ancora una volta al centro delle polemiche e questa volta spunta il verdetto netto: non c’è futuro in bianconeroFuturo lontano dalla, ma anche il presente non è che sia particolarmente tinto di bianconero per Dusan.L’attaccante serbo resta il miglior marcatore della formazione di Thiago Motta, ma le sue caratteristiche mal si uniscono al gioco dell’allenatore. Una sensazione che cresce con il trascorrere delle settimane e che, unita alla questione contratto, porta a rendere concreta l’idea di un addio già a gennaio.Servirà trovare la giusta soluzione in grado di accontentare il calciatore e la società: lo scambio con Kolo Muani con il Psg potrebbe esserlo, ma al momento non si registrano passi concreti in questo senso. Ad ogni modo, con il rinnovo che oggi appare particolarmente complicato, la cessione diin estate appare – salvo colpi di scena – scontata.