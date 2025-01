Inter-news.it - Inter, un mese compatto per riprendere serenità! Ecco il calendario

Simone Inzaghi e l’hanno la grande occasione di dimostrare di essersi subito ripresi dopo la sconfitta amara contro il Milan. L’aiuto arriva da unmolto più abbordabile rispetto alle altre. LAVORO – Dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana, in molti hanno analizzato l’come una squadra in difficoltà. Chi si è soffermato sui tanti infortuni, chi sulle seconde linee non all’altezza dei titolari. Adesso però, come per il derby in Arabia Saudita, sarà il campo a parlare. L’di Simone Inzaghi si ritrova neldi gennaio unricco di impegni. Allo stesso tempo però, anche con un pizzico di fortuna, l’si ritroverà squadre più abbordabili per poi aumentare i ritmi a partire da febbraio con le sfide contro Milan, Lazio e Juventus. Nonostante unfacile sulla carta, Simone Inzaghi dovrà fare a meno anche di alcune pedine importanti, come quella di Hakan Calhanoglu che molto probabilmente non sarà in campo contro il Venezia nella trasferta di domenica.