.com - Incidente in via Salaria, pedone investito e ucciso da un’auto

Leggi su .com

Un tragicosi è verificato nella serata dell’8 gennaio su via, all’altezza di Fidene, a Roma. Un uomo di 34 anni, originario delle Seychelles, ha perso la vita dopo essere statodaguidata da un giovane di 21 anni. Successivamente, il veicolo è finito contro un autobus di linea. Le autorità hanno chiuso il tratto di strada interessato per diverse ore, fino a tarda notte, per consentire i rilievi. Questo episodio rappresenta la quinta vittima stradale nella Capitale dall’inizio dell’anno, e la nona complessiva nel Lazio in soli nove giorni del 2025.La dinamica dell’su viaL’è avvenuto intorno alle 20:00, quando il, un uomo di 34 anni, stava attraversando viamobile lo ha travolto violentemente, causando il decesso sul colpo.