Lortica.it - Il sindaco di Arezzo: sempre in movimento, ma non dove serve

Ebbene sì, cari concittadini, il nostroAlessandro Ghinelli è di nuovo “al giro”,indaffarato a promuovere la cultura e il prestigio di. ma rigorosamente a distanza di sicurezza dai marciapiedi sventrati, dalle buche che trasformano le strade in percorsi a ostacoli e dai cumuli di degrado urbano che sembrano ormai parte integrante del nostro panorama.L’ultima tappa del suo tour mondiale? San Francisco, ovviamente. Non per gustarsi un hamburger o farsi una passeggiata sul Golden Gate, ma per annunciare la proroga della mostra internazionale “Il Teatro delle Virtù” dedicata a Giorgio Vasari, che continuerà ad incantare (forse) il pubblico fino al 2 marzo 2025.Il, nel cuore dell’Innovit – l’hub italiano per l’innovazione e la cultura nella città californiana – ha illustrato con grande enfasi le meraviglie della mostra.