Grande Fratello Jessica non ci sta a finire al televoto d’ufficio con Helena e abbandona la Casa | A me non mi associano a quella!

Poco fa, nel corso della ventunesima puntata delMorlacchi ha annunciato il suo ritiro dal reality.Il conduttore Alfonso Signorini ha comunicato al pubblico la decisione del. La produzione ha sanzionato con un provvedimento disciplinarePrestes e Ilaria Galassi. I motivi (ben noti) sono stati riassunti dal padrone diche ha dichiarato:Ilaria ha reagito ad una frase diinsultandola e aggredendola fisicamente in modo pesante.ha esercitato nei confronti della Prestes uno stalking verbale molto pesante e subdolo. E proprio di questo ne chiederemo ragione., pressata dallo stress, ha reagito in modo inconsulto scaraventando per aria un bollitore. Una serie di azioni sopra i ranghi di cui dovranno rispondere.A seguire, Signorini ha annunciato che le tre concorrenti sarebbero andate alper l’eliminazione:Ilaria, la tua reazione alle parole disi è trasformata in una aggressione vera e propria e niente può giustificarla.