361magazine.com - Grande Fratello, Chiara indecisa tra due gieffini: la confessione

appare in Casa moltodivisa tra Alfonso ed Emanuele. Ecco cosa è emersodopo aver stretto un ottimo legame con Javier, la conoscenza tra i due si è interrotta senza un valido motivo. La concorrente però da qualche settimana viene corteggiata sia da Emanuele che da Alfonso.ha instaurato un buon rapporto d’amicizia con entrambi e si ritrova a fare i conti con una indecisione.Leggi anche Cecilia Rodriguez si racconta tra curiosità e rivelazioni: come procede il 2025I consigli di Shaila e MariavittoriaShaila e Mariavittoria raggiungonoin camera. La ballerina chiede: “Ma loro sanno che tu hai dei freni ad aprirti con gli uomini?”. “Si lo sanno” chiarisce. “Secondo me hanno paura perchè entrambi pensano: “Se io mi spingo lei retrocede” interviene Mariavittoria.