Liberoquotidiano.it - **Governo: Meloni, 'Musk? Peggio Soros', torna ipotesi inauguration day Trump 'mi piacerebbe'**

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - Difende Elona spada tratta, guarda i rapporti con gli States fiduciosa, sa che con Donaldsi profila "un rapporto che si annuncia molto solido, non so se dire privilegiato". La premier Giorgiaaffronta la tradizionale conferenza di fine anno, ormai fattasi di inizio, forte del risultato portato a casa con la liberazione di Cecilia Sala: "non ho provato emozione più grande di quando ho chiamato una madre per dire che sua figlia stavando a casa", racconta riavvolgendo il nastro. Il lieto fine "è stata una triangolazione complessa con Iran e Stati Uniti d'America, una questione seguita dall'inizio con costanza, mettendo assieme dei tasselli che hanno composto questo puzzle". Su come si sia arrivati all'epilogo la presidente del Consiglio può dire ben poco, sul destino di Mohammed Abedini Najafabadi, l''uomo dei droni', rimanda "al vaglio tecnico e politico del ministero della Giustizia".