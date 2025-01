Ficarra Picone e Servillo nel film L' abbaglio Il regista Roberto Andò dichiaraQuesto lo considero il mio western Dal 16 gennaio al cinema

Liberoquotidiano.it - Ficarra, Picone e Servillo nel film “L'abbaglio”. Il regista Roberto Andò dichiara“Questo lo considero il mio western”. Dal 16 gennaio al cinema

Se fosse davvero un, i quattro dell'Apocalisse potrebbero essere proprio loro:: semplicemente splendidi!passa con naturalezza da Pirandello della “Stranezza” a Garibaldi e lo sbarco in Sicilia, in un'epopea che parte dal 1860. Solo i grandi registi come lui possono varcare un confine così insidioso, per poi vincere la battaglia al box office: “Ci sono delle storie che partono da lontano e ci vengono incontro, spiega il, “un retroscena importante, ci ha permesso di raccontare questo spazio e questo tempo di un momento di cambiamento dove tutto poteva accadere, vissuto tra illusioni e disillusioni.” La vicenda si svolge, nello stesso anno del Gattopardo, che il colonnello Orsini (), non ama. Sarà una vera rivoluzione, ilsi muove in questo spazio”.