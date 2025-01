Caso Sala Abedini chiede i domiciliari con braccialetto elettronico E anche l’Iran preferisce aspettare per il rimpatrio

Leggi su Open.online

La strategia sulla possibile liberazione (o comunque non consegna) deliano MohammadNajafabadi è cambiata nelle ultime ore. E se ieri sembrava imminente ildell’ingegnere che varie fonti hanno dall’inizio accreditato come oggetto dello scambio per ottenere la rapida liberazione di Cecilia, in queste ore,dopo le dichiarazioni a La Stampa di Carlo Nordio, si capisce invece che la strategia sta cambiando. E che ora c’è a palazzo Chigi c’è più fiducia nel fatto che la decisione del tribunale di Milano potrebbe essere favorevole ad(se invece il tribunale dovesse dire sì alla custodia ai fini estradizionali, il ministro avrebbe sempre il potere di respingere la richiesta e scarcerarlo).perché nelle interlocuzioni con le autorità iraniane, si è registrato un fatto che può essere considerato nuovo, o almeno fino a qualche tempo fa inatteso:ha fatto capire esplicitamente che non ci sta a passare come regime ricattatore e quindi, non vogliono neppure loro che appaia come uno scambio.